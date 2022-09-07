ناقد فني: أسرة نور الشريف بريئة من التفريط في مقتنياته

قال الناقد والمؤرخ الفني أيمن الحكيم، أن النجم الراحل نور الشريف بمثابة جزء أساسي من وجدان وتاريخ المصريين، وكان مثقفًا حقيقيًا ويعرف المصريون قدره، مضيفًا: «هذا الفنان كان عنده هوس بالكتب والقراءة وكان يملك الكثير من الوثائق المهمة».

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن أسرة الفنان نور الشريف بريئة من تهمة التفريط في مقتنياته وبيعها لأصحاب الانتيكات، متابعا: «علمت من أحد البائعين أن الفنان كان يمتلك شقة إيجار قديم في ميت عقبة؛ وبعد وفاته، صاحب الملك باع هذه الممتلكات».

وأوضح أن مالك الشقة باع هذه المقتنيات دون الرجوع لأسرة الفنان الراحل، مستكملا: «هذا الشخص فرط في كتب نادرة، ومقتنيات رفيعة، وأصحاب محال الأنتيكات لم تتواصل مع وزارة الثقافة؛ لتحقيق أعلى مكسب».