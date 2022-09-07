محافظ الدقهلية يؤكد على إنشاء حمامات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس

شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على التأكيد على استمرار إنشاء الحمامات بالمدارس لذوي القدرات الخاصة وتمهيد الطرق لخط سير طلاب المدارس.



ووجه المحافظ، حديثه لمدير الأبنية التعليمية بالدقهلية قائلا: "لو نظرك ستة على ستة أنا خمسين على خمسين بعد ملاحظة المحافظ عيوب مشتركة بفناء مدرستين وعدم فصل أحواض رملية بالإنترلوك عن سور المدارس ومحاولة نفي ذلك من قبل مدير الهيئة".



واستقبل الأهالي، المحافظ، بأعلام مصر والنساء بالزغاريد كون هذه المدارس تنشأ لأول مرة مما يوفر عبء الذهاب لمداس بعيدة عليهم.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، عدد من المدارس بمركز ومدينة بلقاس بتكلفة 60 مليون جنيه، بحضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة بلقاس.



وافتتح المحافظ، مدرسة منشأة بسنديلة للتعليم الأساسي بقرية شركة بسنديلة على مساحة 3000 متر مربع ومكونه من 15 فصلا تعليميا بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتفقد فصول المدرسة والمعمل، واطمئن على سير العملية التعليمية.



وافتتح المحافظ، توسعات مدرسة بحر العش للتعليم الأساسي بقرية بحر العش على مساحة 2000 متر مربع ومكونة من 5 فصول تعليمية بتكلفه 5 ملايين جنيه، وتفقد فصول المدرسة والمعمل.



وافتتح المحافظ، مدرسة أبو عرصة للتعليم الأساسي بقرية أبو عرصة على مساحة 1.250 متر مربع ومكونة من 11 فصلا تعليميا بتكلفة 8 ملايين جنيه.



وافتتح المحافظ،مدرسة عمر عبدالعزيز الإعدادية بقرية الكردود على مساحة 1,900 متر مربع بـ9 فصول بتكلفة 7 ملايين جنيه وتفقد فصول المدرسة.



وافتتح المحافظ،مدرسة عبده حمد للتعليم الأساسي بقرية أبو سيد على مساحة 2.100 متر مربع بعدد فصول 11 فصلا تعليميا بتكلفة 9 ملايين جنيه.



وافتتح المحافظ، مدرسة السعدية القبلية للتعليم الأساسي بقرية السعدية فسكو على مساحة 2.600 متر مربع بعدد فصول 11 فصلا تعليميا بتكلفة إجمالية 9,5 مليون جنيه.



وافتتح المحافظ، مدرسة الشوامي الثانوية الفنية بنات على مساحة 3.750 متر مربع بعدد فصول 18 فصلا تعليميا بتكلفة إجمالية 12.5 مليون جنيه.