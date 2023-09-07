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مكاسب البورصة المصرية تقترب من 3%


نشر في: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 4:56 م | آخر تحديث: الخميس 7 سبتمبر 2023 - 4:56 م

حققت البورصة مكاسب اقتربت من3% هذا الأسبوع، إذ ارتفعت بنسبة 2.7%.
وكانت البورصة المصرية قد واصلت تحقيق المكاسب والوصول لقمم تاريخية جديدة، اليوم الخميس.
وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.8 ٪، ووصل إلى مستوى 19376 نقطة.
وبهذا الصعود تتوالى مكاسب السوق للاسبوع الثاني على التوالي وتحقيق عدد من القمم التاريخية، منذ تجاوز مستوى القمة التاريخية السابقة عند 18400 نقطة.
وتحلق البورصة نحو تحقيق مستوى 20000 نقطة، لكن تشير التوقعات إلى أن ذلك لن يحدث قبل بعض عمليات جني الأرباح.
ويقف مستوى الدعم الأول عند 18726 نقطة، وهو مستوى حماية الأرباح على المدى القصير، وفق أحد بنوك الاستثمار، مضيفا بالقبول: "ننصح المتداول على المدى القصير بتخفيف مراكز الشراء بالهامش، والالتزام بمستويات حماية الأرباح تبعًا لحالة كل سهم على حدة" .

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