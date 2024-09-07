صافرة صومالية لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم حكام مباراة مصر وبوتسوانا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأسند الاتحاد الإفريقي مباراة مصر وكاب فيردي للحكم الصومالى عمر عبدالقادر ويسانده كلًا من، من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025، برفقة كاب فيردي، بوتسوانا، وموريتانيا.