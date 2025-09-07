محافظ الدقهلية يفتتح عددا من معارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 30%

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، افتتاح سلسلة لمعارض "أهلاً مدارس" فى عدد من مراكز ومدن المحافظة، وتضم المعارض مجموعة كبيرة ومتنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الأزياء المدرسية، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، والملابس، وكل ما يحتاجه الطلاب بأسعار مناسبة وجودة عالية، يجري التوسع في إقامتها بجميع أنحاء الدقهلية، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين في أماكن إقامتهم.

وشهدت مدينة المنصورة، افتتاح عدد من معارض اهلا مدارس فى منافذ المحافظة وخيام أنشات لذلك الغرض.

وأقامت الغرفة التجارية بمدينة المنصورة، معرض أهلا مدارس يهدف إلى توفير كل المستلزمات الدراسية للتلاميذ والطلاب بمراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى الثانوية العامة، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد المحافظ، أن المعارض يقام بالتنسيق بين محافظة الدقهلية ووزارة التموين متمثلة في ومديرية التموين، مع جهاز تنمية المشروعات، وجهاز شباب الخريجين، والغرفة التجارية، ويستمر حتى انتهاء كل الأسر من شراء احتياجاتهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتقديم الدعم اللازم للمواطنين مع بدء العام الدراسي.