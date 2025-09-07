رئاسة البرلمان الإيراني تبحث اليوم مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)

أعلن عباس جودرزي، المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني، أن جلسة رئاسة البرلمان ستُعقد اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة الأمن القومي حول المقترحات والخطط المقدمة المتعلقة بمسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن جودرزي أوضح أن الجلسة غير العلنية الأسبوع الماضي كانت مخصصة لتجميع مقترحات النواب، وقد تقرر متابعة هذه المقترحات من خلال لجنة الأمن القومي وتقديمها ضمن تقرير إلى رئاسة البرلمان.

وأشار المتحدث إلى أن جلسة اليوم الأحد ستخصص لمراجعة هذا التقرير ومناقشة جميع المقترحات والخطط المرتبطة بالموضوع.



