أسوان: انتحار شاب بتناول مبيد حشري في نجع السايح بإدفو

شهد نجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، مصرع شاب إثر تناوله مبيد حشري في ظروف غامضة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شاب بعد تناوله مبيد حشري في ظروف غامضة، وذلك بنجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفى يدعى حسين جمعة عبد القادر، عمره 17 سنة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها لكشف الأسباب وراءها.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.



