أوكرانيا: عقدنا محادثات بتركيا والإمارات لاستئناف تبادل الأسرى مع روسيا

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف، أنه عقد محادثات في تركيا والإمارات العربية المتحدة لاستئناف عملية تبادل الأسرى مع روسيا.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة "تلجرام"، السبت.

وقال عمروف: "أجريتُ مؤخرا نيابة عن رئيس أوكرانيا (فولوديمير زيلينسكي) محادثات وساطة مع حلفائنا في تركيا والإمارات العربية المتحدة، لاستئناف عملية التبادل وتحرير مواطنينا من الأسر الروسي".

وأوضح أنه خلال المحادثات مع الأتراك والإماراتيين، اتفقوا على تفعيل محادثات إسطنبول في هذا الشأن.

واستضافت إسطنبول جولات من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، في مايو، ويونيو، ويوليو 2025 حيث أسفرت عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

وأضاف عمروف: "نتحدث عن إطلاق سراح 1200 أوكراني. ستُعقد مشاورات فنية في المستقبل القريب. ولا بد من تحديد جميع التفاصيل الإجرائية والتنظيمية".

وأردف: "نعمل بلا كلل لضمان احتفال الأوكرانيين العائدين من الأسر بعيدي رأس السنة وعيد الميلاد في منازلهم".

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التقى عمروف، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.