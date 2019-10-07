المرصد السوري: استنفار لقوات قسد وسط مخاوف من اجتياح تركي وشيك

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مناطق شرق الفرات بشمال سورية تشهد استنفارا لقوات سورية الديمقراطية (قسد) والمجالس العسكرية المحلية، وسط مخاوف من اجتياح تركي وشيك.

وذكر المرصد أنه رصد استنفارا كبيرا لقوات قسد والمجالس العسكرية شرق الفرات، بعد سحب القوات الأمريكية لقواتها من الشريط الحدودي مع تركيا ضمن المنطقة الواقعة ما بين مدينتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة.

ولفت المرصد إلى وجود مخاوف شعبية من اجتياح تركي للمنطقة في أي لحظة.

وأضاف أن فصائل موالية لتركيا تنشط في الشمال السوري وتواصل استعدادها للتوجه شرق الفرات للمشاركة بالعملية العسكرية التركية المرتقبة هناك، بعد أن كانت اندمجت في هيكل عسكري واحد قبل أيام بطلب من الحكومة التركية.

وأعلن البيت الأبيض ليلة الأحد أن تركيا ستشن قريبا عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا، وأن القوات الأمريكية لن تدعم العملية أو تشارك فيها.