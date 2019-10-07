استاد القاهرة يستضيف التدريبات وودية بوتسوانا.. والضيوف يَصلون فجر غد

الجهاز الفنى يطمئن على صلاح عقب إصابته فى مباراة ليستر.. ولا استدعاءات جديدة بعد إصابة السولية

يبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، معسكره الأول تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد وعلى رأسه حسام البدرى المدير الفنى، واستقر الجهاز الفنى على إقامة التدريبات على استاد القاهرة الدولى، والذى يستضيف أيضا المباراة الودية للمنتخب أمام بوتسوانا المقرر لها السابعة مساء ١٤ أكتوبر الحالى.

وأعلن الجهاز الفنى ضم ٢٣ لاعبا للمعسكر قبل استبعاد عمرو السولية لاعب الأهلى فى مباراة فريقه أمان أسوان أمس الأول ضمن الأسبوع الثالث من الدورى، ليستقر الجهاز الفنى على الاكتفاء بـ ٢٢ لاعبا وعدم استدعاء لاعب بديل بعد استبعاد السولية للإصابة.

وتضم قائمة المنتخب الرباعى المحترف: محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، إضافة إلى: محمد الشناوى ومحمد عواد ومحمد بسام، ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد، وحمدى فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

ويأتى استقرار الجهاز الفني على ضم ٢٣ لاعبا فى البداية وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بوتسوانا الودية لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

وقال مصدر بالجهاز الفني إن الجهاز حرص على ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر على شخصيتهم وإمكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر فى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا،2021 ، كما تأتى اختيارات القائمة وفقا لأولويات هذه المرحلة، وذلك لا يعنى خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفنى، لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر تتجاوز الثلاثة أشهر كفيلة بإتاحة الفرصة لدى الجهاز الفني لمتابعة كل العناصر وتقيمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وتقرر أن تخلو القائمة من لاعبي المنتخب الأولمبي ، حرصا على دعم شباب الفراعنة بقيادة شوقي غريب المدير الفني للحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 بالإضافة إلى منح الفرصة للاعبين آخرين.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني قرار إعفاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر للرغبة فى إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتى يكون فى كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة فب الارتباطات الرسمية المقبلة، وتواصل الجهاز الفني مع صلاح عقب خروجه مصابا في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي أمس الأول في الدوري الإنجليزي ، للاطمئنان عليه.

وحرص الجهاز الفني على التعامل مع المشكلات التب واجهته فى مركز رأس الحربة واختيار لاعبين لا يلعبون بصفة أساسية مع أنديتهم إلا أنهم يجيدون اللعب تحت ضغط باعتبارهم أفضل العناصر المتاحة في الفترة الحالية وتحديدا عمر السعيد لاعب الزمالك.

ويهدف حسام البدري المدير الفني لفرض النظام الذي وضعه للمنتخب بداية من المعسكر الأول وتعريف اللاعبين بسياسته خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته، أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني ، أن المنتخب سيواجه منتخب بوتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الحالي على استاد القاهرة الدولي ، وأوضح بركات أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قرر أن يخوض المنتخب تدريباته على استاد القاهرة طوال فترة المعسكر.