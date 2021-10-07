صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين توني هيدج رئيسا لقطاع تداول الأسهم الدولية الخاصة

عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي توني هيدج رئيسا لقطاع تداول الأسهم الدولية الخاصة بهدف المساعدة في إدارة صفقات صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 430 مليار دولار بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيدج كان كبيرا للمستشارين في شركة ميرسير إنفستمنت وانضم إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الشهر الماضي، بحسب صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن.

كانت بلومبرج قد ذكرت في تموز/يوليو الماضي أن كيفن أودنيل الرئيس السابق لقطاع تداول الأسهم الدولية الخاصة في الصندوق السعودي، سيترك منصبه للالتحاق بشركة خاصة للاستثمار المالي.

يذكر أن توقعات ارتفاع العائد على الاستثمارات الخاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، دفع صناديق الثروة على مستوى العالم والبالغ حجمها الإجمالي 10 تريليونات دولار إلى التركيز على أسواق الأوراق المالية الخاصة.

يذكر أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي زادت بمقدار المثلين منذ عام 2015 ليصل إلى 430 مليار دولار، مقابل 150 مليار دولار عام 2015. واشترى الصندوق حصة في شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز واستثمر 45 مليار دولار في صندوق رؤية الاستثماري التابع لمجموعة الاتصالات اليابانية سوفت بنك. كما اشترى حصة في شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز.