الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا خلال منتدى براغ

الرئيس التر وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يوم الخميس، تهديدات جديدة ضد اليونان، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وقال في مؤتمر صحفي: "أيا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائما أن نقول: 'في منتصف الليل قد نصل فجأة".

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة. وفي سبتمبر الماضي، وجه أردوغان تهديدات مماثلة بشأن مزاعم استهداف الدفاعات الجوية اليونانية للطائرات المقاتلة التركية.

وتصاعدت التوترات أيضا بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة. وترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر على حقها في الدفاع عن النفس.

وهدد الزعيم التركي مجددا بمنع انضمام السويد إلى الناتو بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب .

وقال "السويد دولة يتجول بها الإرهاب بحرية". ووصف العلاقات مع فنلندا، العضو المحتمل الآخر في الناتو، بعبارات أكثر إيجابية.

ولطالما اتهمت أنقرة كلا من السويد وفنلندا بدعم المسلحين الأكراد، بالإضافة إلى جماعة رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، وجميعها تصنفها تركيا على أنها جماعات إرهابية.

وترفض السويد وفنلندا هذه الاتهامات، لكنهما اتفقتا في وقت سابق من هذا الصيف على طمأنة تركيا لدعمها في مواجهة المخاطر الأمنية.

وكان من بين مطالب تركيا إعادة بعض المشتبه بهم ورفع السويد حظر تصدير الأسلحة. ووافقت السويد في سبتمبر الماضي على تصدير أسلحة إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2019.