 تنكيس الأعلام إلى المنتصف في تايلاند حدادا على ضحايا هجوم حضانة للأطفال - بوابة الشروق
الجمعة 7 أكتوبر 2022 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

تنكيس الأعلام إلى المنتصف في تايلاند حدادا على ضحايا هجوم حضانة للأطفال

بانكوك - أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 11:05 ص

نُكست الأعلام في تايلاند، اليوم الجمعة، عند منتصف الساري حدادا على مقتل أكثر 30 شخصا، من بينهم 23 طفلا، في هجوم بمسدس وسكين نفذه شرطي سابق على مركز رعاية أطفال يقع شمال شرق العاصمة بانكوك.

وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية أنه من المقرر أن يزور ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن في وقت لاحق اليوم المنطقة التي وقع فيها الهجوم ليلتقي بالناجين.

وكان شرطي سابق قد قام باقتحام مركز لرعاية الأطفال في مقاطعة "نا كلانج"، وأطلق النار على المتواجدين بداخله، ثم توجه إلى منزله وقام بقتل زوجته وطفله.

وأوضحت مصادر شرطية أن منفذ الهجوم كان قد تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك