بلحاج: اتظلمت في الزمالك وحصل معايا حاجات مش مفهومة

عبر المغربي أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والجونة الحالي، عن حزنه بسبب رحيله عن القلعة البيضاء.

وكان بلحاج انتقل لصفوف الزمالك في يناير الماضي قادمًا من أسوان لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن قرر مسؤولي الزمالك عدم تفعيل بند شرائه بناءً على توصية من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال أحمد بلحاج في مداخلة هاتفية ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «حزين بسبب رحيلي عن الزمالك، كان نفسي أكمل، أنا اتظلمت في الزمالك كنت عاوز فرصة أكتر من كدة انا لعبت 4 مباريات فقط».

وأضاف: «شاركت بصفة أساسية أمام المريخ السوداني وصنعت هدفين وفي المباراة التالية أحرزت هدف، وفوجئت بعدها بجلوسي على مقاعد البدلاء، في حاجة مش مفهومة، إزاي أحرز هدف وملعبش بعدها!».

وواصل: «لم أحصل على كافة مستحقاتي من الزمالك حتى الآن».

وأتم: «جماهير الزمالك، هي أحسن جماهير في مصر، وأتمنى العودة لنادي الزمالك مرة أخرى»، مضيفًا: «لو كنت حصلت على فرصة مع الزمالك، كنت ظهرت بمستوى أفضل من الذي قدمه أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق».