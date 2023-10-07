جيش الاحتلال يتوعد حماس ويستدعي جنود الاحتياط

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أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت حالة "تأهب الحرب" بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة وإطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

كما توعد جيش الاحتلال، في بيان، حركة حماس بدفع ثمن باهظ، معلنا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إطلاق صفارات الإنذار في القدس والمناطق المحيطة به.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال يجري تقييما للموقف ووافق على خطط لمواصلة عمليات الجيش.

كما وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على استدعاء جنود احتياط وفقا لاحتياجات الجيش.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن خدمة الإسعاف الإسرائيلية أعلنت مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في هجمات صاروخية من غزة على جنوب ووسط إسرائيل.