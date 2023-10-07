وزعت منظمة "صامدون" التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في برلين، اليوم، الحلوى على المارة في شارع العرب (زونن آليه) بوسط العاصمة الألمانية احتفاءً بهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على الأراضي المحتلة اليوم السبت.

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يأتي ذلك، فيما تواجد أفراد من الشرطة الألمانية في شارع العرب بحي النيوكولن تحسبا لخروج تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن تضامنه مع إسرائيل عقب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس عليها اليوم السبت.

وغرد شولتس عبر منصة اكس (تويتر سابقا)، "وصلتنا اليوم أنباء مروعة من إسرائيل".

وأضاف: "نحن مصدومون بشدة من القصف الصاروخي الذي تم إطلاقه من غزة وتصعيد العنف. وألمانيا تدين هجمات حماس، وتقف إلى جانب إسرائيل".

وفي مصر، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيچي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأطلقت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن السيطرة على مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة.