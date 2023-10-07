سفير إسرائيل في برلين: إسرائيل تعول على الدعم الألماني في رد فعلها على الهجوم الفلسطيني

صرح السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين، رون بروسور، بأن بلاده تعول على الدعم السياسي من جانب الحكومة الألمانية فيما يتعلق برد الفعل العسكري من جانب إسرائيل على الهجوم الذي شنته حركة حماس اليوم السبت.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال بروسور: "أمن إسرائيل جزء من المصالح الوطنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية"، وأضاف: "سنحتاج إلى هذا الدعم خلال الأيام والأسابيع المقبلة لأن ما يتم القيام به في غزة من جانبا الآن يجب دعمه على المستوى الدولي".

وتابع بروسور أن من "المهم للغاية" أن تدعم ألمانيا إسرائيل في الهيئات الدولية.

وصرح بروسور بأن حركة حماس الفلسطينية أعلنت الحرب على إسرائيل وأنها ستدفع ثمن هذا "يجب أن ننتقم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات البرية الإسرائيلية ستقتحم قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، قال بروسور:" لا أعلم. لكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وطالب بروسور العالم بأن يفهم أن إسرائيل تتعامل مع منظمة إرهابية مشيرا إلى أن حماس هاجمت مدنيين بشكل متعمد تماما، وقال "إنهم يرقصون فوق جثث. هذه بربرية. ما تفعله حماس هو أمر وحشي. هؤلاء إرهابيون. نحن في حرب وإسرائيل ستكسب هذه الحرب".