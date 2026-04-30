حركة النهضة التونسية: تدهور حاد للوضع الصحي للغنوشي ونقله بشكل عاجل للمستشفى

أفادت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الخميس بتدهور حاد للوضع الصحي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، القابع في السجن منذ 2023.

وقالت الحركة ، في بيان لها ، إن إدارة السجن اضطرت إلى نقل الغنوشي الذي يعاني من أمراض مزمنة، بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام.

وتابعت الحركة "أمام هذا المستجد الخطير، تجدد الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فورا، باعتباره محتجزا بشكل تعسفي".

ولم يصدر تعليق على الفور من السلطات بشأن الوضع الصحي للغنوشي.

ويلاحق الغنوشي /84 عاما/ في عدة قضايا ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وشبهات بالإرهاب وغسل أموال. وكان أودع السجن منذ أبريل 2023 بعد اعتقاله في منزله.

وصدرت ضده أحكام يصل مجموعها إلى نحو سبعين عاما، علما أن الغنوشي كان قاطع جلسات المحاكمة عن بعد بدعوى افتقادها إلى معايير المحاكمة العادلة.

وتقول المعارضة إن اعتقال الغنوشي والعشرات من السياسيين والنشطاء المعارضين لحكم الرئيس قيس سعيد، لا يستند إلى إثباتات قانونية وهي تقوم على "دوافع سياسية".

وتقول السلطة إن القضاء مستقل وأن الدعاوى القضائية هي تطبيق للقانون ولا دوافع سياسية وراءها.