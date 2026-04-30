الرئيس اللبناني: يجب الضغط على إسرائيل لتكف عن استهداف المدنيين والمسعفين

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، على أهمية الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية، والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم الخميس، مع وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ونوه عون، أن «الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما أعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم».

وقال إن «الاعتداءات لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الآن نحو 17 مسعفا من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلا عن استهداف الإعلاميين».

وأضاف: «ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين، عمل يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولا إلى حد الاستشهاد، على رغم أن المهمات الإنقاذية التي يتولون تنفيذها يتم الإبلاغ عنها مسبقا لتأمين الحماية اللازمة لها».

وجدد الدعوة الى مساعدة لبنان في معرفة مصير الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، والتي ترفض إسرائيل حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم، وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية.

وشهد جنوب لبنان خلال الساعات الماضية تصعيدًا لافتًا، مع تكثيف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على عدد من البلدات في قضائي بنت جبيل والنبطية، ما أسفر عن 9 شهداء و13 جريحًا وأضرار في المنازل والبنى التحتية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات استهدفت منذ ساعات الفجر بلدتي بيت ياحون والجميجمة في قضاء بنت جبيل، قبل أن تمتد إلى بلدات برعشيت وحاريص على ثلاث دفعات، إضافة إلى بلدة قلاويه في القضاء نفسه.

كما طالت الغارات قضاء النبطية، حيث استُهدفت بلدة تول، ثم بلدات عدشيت وجبشيت وحاروف، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارة على جبشيت أسفرت عن 3 شهداء و7جرحى، فيما استشهد 4 أشخاص وأصيب 6 بالغارة على بلدة تول، كما استشهد شخصن في استهداف حاروف.

ويأتي هذا التصعيد رغم سريان هدنة بدأت في 17 أبريل الجاري وتم تمديدها حتى 17 مايو، في وقت تتهم فيه أطراف لبنانية إسرائيل بخرقها يوميًا عبر القصف والاستهدافات، فيما يعلن حزب الله تنفيذ هجمات محدودة ردًا على تلك الخروقات.