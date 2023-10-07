التحفظ على سائق سيارة مسرعة تسبب في مصرع سيدة وإصابة شقيقتها بالهرم

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات مع سائق سيارة ملاكي لاتهامه بدهس سيدتين والتسبب في وفاة أحدهما وإصابة الأخرى بمنطقة الأهرام بالجيزة.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث وكتابة تقرير وافي عن الحادث فيما تمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث.



البداية بتلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة شقيقتين "50، 46" سنة، على التوالي عبور الطريق صدمتهما سيارة مسرعة مما تسبب في مصرع الأولى وإصابة الثانية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



كما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.