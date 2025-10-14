الكرملين يرحب برغبة ترامب في البحث عن تسوية للحرب في أوكرانيا

رحب الكرملين، اليوم الثلاثاء، برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التركيز على البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات، وعبر عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من التأثير على أوكرانيا في مسعاها للتوصل إلى اتفاق سلام، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض قريبًا.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المرجح أن يُعقد يوم الجمعة المقبل.

وجاء تصريح ترامب بعد إعلان زيلينسكي أنه سيتوجه قريبًا إلى واشنطن للقاء ترامب ومسئولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في كييف إلى جانب مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بحسب شبكة يورونيوز.

ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان أنواع الأسلحة التي تسعى كييف للحصول عليها، ولا سيما إمكانية تزويدها بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، التي قد تغيّر مسار الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس"، يوم الاثنين، أنه سيناقش مع ترامب "سلسلة من الخطوات التي أنوي اقتراحها"، مضيفًا أن وفدًا أوكرانيًا قد غادر بالفعل إلى الولايات المتحدة، ويضم رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، ومدير المكتب الرئاسي أندري يرماك، وسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف.