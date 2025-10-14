موعد مباراة الأهلي وإيجيل نوار البورندي

تنتظر جماهير النادي الأهلي أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف الدولي التي انتهت بتأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي مع إيجيل نوار البورندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع إيجيل نوار البورندي في الرابعة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة بملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون هذه أول مباراة للمدرب الدنماركي الجديد للأهلي ياس توروب، الذي انضم للفريق الأحمر بعدما أنهى جميع الإجراءات ووافق على تدريب الفريق ليكون خلفا لخوسيه ريبييرو الذي رحل عقب الهزيمة من بيراميدز.

يشار إلى أن عماد النحاس كان يدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا، وتم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها، حيث سيتجه لتدريب فريق الزوراء العراقي في الفترة القادمة.