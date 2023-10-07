شوبير يكشف تفاصيل رحلة الخطيب العلاجية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «محمود الخطيب، سيعود إلى القاهرة خلال أيام، الرحلة كانت طويلة جدًا، سوف أكشف بعض التفاصيل، واقعة محمود الخطيب، في النمسا كانت واقعة شديدة، الجرح اللي كان في الرأس وصل حوالي إلى 16 غرزة، وهو تحامل على نفسه، وحضر مباراة الأهلي الودية لاطمئنان الجماهير وأسرته عليه».

وأضاف: «الخطيب، سافر بعد ذلك إلى فرنسا، وكانت لديه مشكلة في الرقبة، ركب رقبة، والأمور تحسنت بشكلٍ كبير، والأطباء طلبوا من الخطيب، عدم بذل مجهود كبير، لتجنب الإرهاب».

ووجه شوبير، رسالة إلى الخطيب، قائلًا: «يجب أن تهتم بتعليمات الأطباء، إن لبدنك عليك حق».