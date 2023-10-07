حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من التصعيد في المنطقة بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل اليوم السبت.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "هذا يوم يمثل منعطفا وعمل غير مسبوق للتصعيد من جانب حماس".

وأضافت بيربوك: "من خلال هذه الهجمات الإرهابية نشأ خطر لا يمكن التنبؤ به يتعلق بحدوث تصعيد إقليمي كبير"، وقالت إنها لا يسعها سوى أن تحذر "بأشد العبارات من احتمال انضمام آخرين إلى هذا الإرهاب".

وصرحت بيربوك بأن حماس جلبت الإرهاب بقدر غير معروف إلى إسرائيل "لا شيء يبرر القصف الصاروخي العشوائي وهجمات الكوماندوز على مدنيين مسالمين والخطف الوحشي لأشخاص أبرياء".

ورأت بيربوك أن احتجاز رهائن من قبل حماس "أمر بغيض ويخالف القانون الدولي الإسلامي".

وتابعت بيربوك أن فريق الأزمات التابع للحكومة الألمانية اجتمع في وزارة الخارجية، وأن برلين تنصح حاليا بشدة بعدم السفر إلى إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية. ودعت بيربوك كل المواطنين الألمان الموجودين هناك بتسجيل أسمائهم على قائمة الأزمة.

واستطردت بيربوك: "يجب وقف إرهاب حماس على الفور"، وقالت إن الحكومة الألمانية تقف متضامنة إلى جانب إسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وتابعت أن تصعيد العنف من جانب حماس يُظْهِر مرة أخرى أن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يمنح السكان في إسرائيل وكذلك أيضا في الأراضي الفلسطينية حياة يسودها السلام والكرامة.