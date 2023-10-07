محمود فوزي: الإناث والشباب الأكثر تأييدا لترشح السيسي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن فئة الشباب أكبر شريحة عمرية أيدت ترشح السيسي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للحملة اليوم، أن الإناث كانت النسبة الأكبر في تحرير توكيلات تأييد الرئيس، مضيفا أن الشباب هم الفئة العمرية الأكبر التي حررت توكيلات التأييد؛ فقد حررت فئة الشباب تحت ٣٥ سنة، ٥١٤ ألف تأييد، ويليها الفئة من ٣٦ إلى ٦٠ بواقع ٣٠٠ ألف ٩٦٠ تأييد.

وأضاف فوزي، أن محافظة القاهرة كانت بها النسبة الأكبر من توكيلات التأييد تليها الجيزة، موضحا أن أقل المحافظات الوادي الجديد، مردفا: "لكن مقارنة نسبة التأييد بعدد المقيدين في بيانات الناخبين نجدها نسبة كبيرة". ولفت إلى الحوار الوطني والمناقشات التي عكست كل الآراء وتوصيات المرحلة الأولى، قائلا: "نجد نتيجة ذلك مبادرة عدد من رؤساء الأحزاب بالترشح لهذا المنصب الرفيع".

وأكد أن الحملة توجه التحية لكل راغبي الترشح، وأضاف: "نحن في الحملة على استعداد كامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول بالمشهد المشرف الذي يليق بمصر والمصريين".

وأضاف، أن الرئيس السيسي وجه بأن تكون الحملة غير نمطية وتقوم على مشاركة أطياف المجتمع الوطني، بما يعيد لُحمة ٣٠ يونيو، لافتا إلى تكوين مجموعة حوار في الحملة من أساتذة الجامعات لتكون معاونة للحملة.

وتابع: "تتبع الحملة أفضل المعايير الممكنة وتلتزم بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية الانتخابات"، مشيرا إلى إطلاق الحملة صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: "نعمل على إنشاء موقع إلكتروني تنشر عليه أخبار الحملة والمرشح الرئاسي وانطلاق جولات ميدانية في المحافظات بدء من الأسبوع المقبل"، موضحا أنهم في انتظار تغطية موضوعية من وسائل الإعلام، تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية. وشدد على الحرص على حق المواطن في المعرفة وعدم الاعتماد على الأخبار المرسلة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا "لن أحجب نفسي عن أي استفسار للصحفيين".