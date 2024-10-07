 الأوقاف: مرشح مصر أبهر المشاركين والمحكمين في مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم - بوابة الشروق
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الأوقاف: مرشح مصر أبهر المشاركين والمحكمين في مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم


نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:21 ص

شارك المتسابق محمد عبدالكريم مرشح وزارة الأوقاف، في مسابقة ماليزيا لتلاوة وحفظ القرآن الكريم، في الدورة الرابعة والستين لعام 2024م، والتي تعقد في مدينة كوالالمبور خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر 2024م.

وخلال مشاركته في حفل افتتاح المسابقة، أبهر مرشح الأوقاف المصرية المشاركين والمحكمين في المسابقة، ونشرت دائرة التنمية الإسلامية الماليزية على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: "القاري محمد عبد الكريم مشارك (OKU vision)، ممثلًا مصر في حفل التلاوة الدولي (64) وحفظ القرآن لعام 2024م".

وتابعت: "استمع إلى تلاوة مذهلة على مسرح التلاوة العالمية وتحفيظ القرآن 2024 دون استخدام برايل القرآن، مع قلة النظر يَثبت أن الروح والتفاني في عيش كلمات الله سبحانه وتعالى ليس له حدود، إلهامٌ حقيقيٌّ لنا جميعًا!"

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