إنييستا يعلق حذائه ويعتزل كرة القدم

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أعلن النجم الإسباني أندريس إنييستا، اليوم الإثنين، اعتزاله كرة القدم وتعليق حذائه، عن عمر 40 عاماً.

وأكد إنييستا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» اعتزاله كرة القدم وإنهاء مسيرة رائعة في الملاعب شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب وتحقيق أرقام قياسية رائعة.

وأنهى إنييستا صاحب الـ 40 عامًا مسيرته الكروية بفترات قضاها في فيسيل كوبي الياباني ونادي الإمارات الإماراتي، لكن فترته الأسطورية مع برشلونة هي التي سيتذكرها الجميع.

شارك إنييستا، وهو أحد خريجي أكاديمية برشلونة الشهيرة «لا ماسيا» في 647 مباراة مع الفريق الأول للبلوجرانا، وسجل 57 هدفا وصنع 135 تمريرة حاسمة.

وخاض مع المنتخب الإسباني 131 ومشهور بتسجيل هدف الفوز في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا ضد هولندا.