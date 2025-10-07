السفير دياب اللوح يثمن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين خلال لقاء السفير البريطاني بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون ، معربا عن تقديره العميق بالإعتراف التاريخي للمملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين.

وأكد السفير دياب اللوح أن توالي الإعترافات الدولية بفلسطين مؤخرا هي خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني ووعيه بعدالة قضيتنا الفلسطينية وانتصارا للحق الفلسطيني، وتجسيدا لصبر وصمود وتضحيات شعبنا المناضل وصولا إلى إنهاء أطول احتلال عرفه التاريخ وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جهته أكد السفير البريطاني أن إعتراف بلاده بدولة فلسطين يعكس التزام المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وخطوة مهمة نحو بناء السلام بالمنطقة ودعم حل الدولتين.