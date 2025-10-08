قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار بريسيلا اقترب من التحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة اليوم الثلاثاء في المحيط الهادئ، وذلك في الوقت الذي تشكلت فيه عاصفة استوائية جديدة في المحيط الأطلسي.

وكان الإعصار بريسيلا يتحرك قبالة الساحل الغربي للمكسيك تصاحبه رياح تبلغ أقصى سرعة لها نحو 110 أميال في الساعة (175 كم في الساعة) ويتجه جهة الشمال الغربي بسرعة 10 أميال في الساعة (16 كم في الساعة).

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن مركز الإعصار كان على بعد نحو 290 ميلا (465 كيلومترا) غرب كابو كورينتيس بالمكسيك، ونحو 215 ميلا (345 كيلومترا) جنوب الطرف الجنوبي لولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وكان من المتوقع أن يكتسب بريسيلا المزيد من القوة ليصبح إعصارا كبيرا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية جيري تشكلت فوق المحيط الأطلسي وتتحرك صوب الكاريبي.

وأوضح المركز أن العاصفة كانت على بعد نحو 1315 ميلا (2120 كيلومترا) شرق وجنوب شرق جزر ليوارد الشمالية، لكنها تتحرك غربا بسرعة 24 ميلا في الساعة (39 كيلومترا في الساعة).

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة تصاحبها رياح تبلغ أقصى سرعة لها 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة)، ولكن من المتوقع أن تزداد قوة وتتحول إلى إعصار في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن تصل أمواج ضخمة ناجمة عن العاصفة جيري إلى جزر ليوارد بعد غد الخميس.