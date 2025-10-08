الجيش السوداني يعلن استعادة مواقع دفاعية متقدمة في الفاشر

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، سيطرته على مواقع دفاعية متقدمة تابعة لـ"قوات الدعم السريع" في مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غرب البلاد.

وقال الجيش في بيان إن قواته "نفذت عمليات خاصة اليوم تمكنت خلالها من تطهير بعض المواقع الدفاعية المتقدمة" من "قوات الدعم السريع" بالفاشر، بعد أن "كبدتها خسائر في العتاد والأرواح".

وأضاف أن قواته "استلمت مركبات قتالية بكامل عتادها (لم يحدد عددها)، ودمرت 6 مركبات أخرى بينها مصفحات".

وأشار الجيش إلى أن "الميلشيا (قوات الدعم السريع) شنت هجوما على المحور الجنوبي لمدينة الفاشر"، لكن قواته "تصدت لها وكبدتها خسائر كبيرة.

وتفرض "قوات الدعم السريع" حصارا على الفاشر منذ 10 مايو 2024، فيما يسعى الجيش السوداني منذ ذلك التاريخ لاستعادة السيطرة على المدينة التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وتتميز "الفاشر" بأهمية استراتيجية قصوى، حيث يمكن أن تمثل استعادتها بداية هزيمة شاملة لـ"قوات الدعم السريع" التي فقدت عددا كبيرا من أوراق قوتها، بعد فقدانها السيطرة على الخرطوم، في أغسطس الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، تقلصت مساحات سيطرة "قوات الدعم السريع" بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش الذي وسّع من نطاق انتصاراته، لتشمل الخرطوم وولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان (جنوب).

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.