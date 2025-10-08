 ميدو: ثورب خيار مناسب للأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أكتوبر 2025 1:23 ص القاهرة
ميدو: ثورب خيار مناسب للأهلي

نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 12:09 ص

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بالمدرب الدنماركي جيس ثورب، المرشح لتدريب النادي الأهلي، معتبرًا أنه خيار مناسب لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي في المرحلة القادمة، نظرًا لخبراته الكبيرة وتجربته مع أندية أوروبية مميزة.

وقال أحمد حسام ميدو خلال تصريحاته عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار: "جيس ثورب مدرب لديه خبرات كبيرة ويصلح للنادي الأهلي، ومر بظروف صعبة، ويعرف جيدًا كيف تُدار الأندية الكبيرة".

وأضاف: "النادي الأهلي يتميز بقدرات مالية وتنظيمية ضخمة، لكنه لا يخلو من الأزمات مثل أي نادٍ آخر في العالم".

وتابع: "الأهلي صرف مبالغ ضخمة، ولكن لديه أزمات مثله مثل أي نادٍ في العالم، لكن مكاسب الأهلي وانتصاراته تغطي على تلك الأزمات".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "جيس ثورب يتمتع بسيرة تدريبية قوية تجعله الأقرب لتدريب الأهلي.. فهو قاد أندية كبيرة في بطولات ودوريات مختلفة، وسيكون خيارًا مناسب للنادي الأهلي لأنه الأقرب في الوقت الحالي".


