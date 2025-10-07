كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف السعودي "اعتدال" اليوم الثلاثاء، عن إزالة 28.5 مليون مادة متطرفة من "تليجرام" خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025.

وكشف "اعتدال" في بيان له اليوم الثلاثاء أن التعاون مع منصة "تليجرام" في الربع الثالث من عام 2025 أسفر عن إزالة ما يزيد عن 4ر28 مليون مادة متطرفة وإغلاق 1150 قناة استُخدمت في نشر الدعاية المتطرفة، وذلك في إطار الجهود العالمية لمكافحة المحتوى الرقمي المتطرف.

وأشار "اعتدال" إلى أن ذروة النشاط المتطرف الرقمي سُجلت في شهر أغسطس بنسبة 42%، تلاه شهر يوليو بنسبة 40%، بينما انخفضت النسبة في شهر سبتمبر إلى 18%. تعكس هذه الأرقام فعالية الإجراءات الرقابية والاستباقية المتخذة خلال الفترة المذكورة.

وأشار المركز إلى أن هذه الجهود رفعت إجمالي ما تمت إزالته منذ انطلاق التعاون بين "اعتدال" و"تليجرام" في فبراير 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، إلى أكثر من 236 مليون مادة متطرفة وإغلاق 18 ألفا و 605 قنوات كانت تُستخدم في الترويج للأفكار المتطرفة والتحريضية.

ويُعد التعاون بين "اعتدال" و"تليجرام" أحد أنجح الشراكات العالمية في مكافحة التطرف الرقمي، حيث يعتمد على تحليل المحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعامل السريع مع المواد التحريضية التي تهدد الأمن الرقمي والمجتمعي.