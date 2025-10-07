سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف نشاط الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم الشلماني لمدة 90 يوماً، على خلفية اتهامه بالتحرش خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة" الصباح" التونسية قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الحكم الليبي، لمدة 90 يوما بسبب إتهامه في جريمة تحرش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم كان قد عيّن معتز إبراهيم لإدارة مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الإتحاد المنستيري وشبيبة القبائل الجزائري.

وأوضحت الصحيفة أن الشلماني وقع إيقافه من قبل الفيفا بسبب مزاعم تحرش في كأس العالم للأندية الاخيرة ويعد هذا الإجراء إحترازيا إلى حين الإنتهاء من التحقيق.

وجاء قرار عودة الشلماني إلى إدارة المباريات بعد نهاية الإيقاف بسبب الإجراء الاحترازي الذي صدر عن لجنة الانضباط.

وتعد عودة الشلماني لإدارة المباريات أمر طبيعي بعد نهاية إيقافه كإجراء احترازي، ولكن لم تثبت إدانته أو براءته بعد فيما يتعلق بهذه القضية.

ولم يصدر أي بيان رسمي أو قرار من لجنة الاستئناف بخصوص قضية الحكم الليبي والشكوى الموجهة ضده والتي تقدم ضدها الشلماني باستئناف رسمي.