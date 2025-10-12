الأونروا تستعرض احتياجات أهالي غزة: 600 شاحنة يوميا لا تكفي

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن هناك حاجة لإدخال المئات من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة يوميًّا.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، أن الحديث عن إدخال 600 شاحنة إلى غزة يوميًا أمر غير كاف في ظل ما شاهده الجميع من معاناة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مئات الآلاف عادوا إلى مدينة غزة وصُدموا من هول المشاهد ولم يتعرفوا على منازلهم ولم يصدق أحدٌ وقوع هذا الدمار بالمدينة على هذا النحو الكارثي.

وشدد على الحاجة لمئات الآلاف من الخيام لإحداث الإيواء العاجل المؤقت سواء في مدينة غزة أو غيرها من مناطق القطاع، كما توجد حاجة ملحة لإدخال المواد الغذائية بصورة سريعة وعاجلة لمواجهة المجاعة وسوء التغذية.

ونوه بأن غزة بحاجة أيضًا إلى أدوية وكذلك معدات ثقيلة لرفع الأنقاض التي تغلق الشوارع في الوقت الحالي، ما يعيق حركة الشاحنات التي تنقل المساعدات.

وأكد أبوحسنة، أن القطاع الصحي في غزة يعاني من انهيار شديد وهناك حاجة لضخ أجهزة وتوفير أطقم طبية وكذلك مستشفيات ميدانية، بجانب العمل على البدء الفوري في إصلاح البنية التحتية المدمرة.

ولفت إلى ضرورة إدخال كميات كبرى من الشاحنات بما يحول دون أية عمليات للسطو أو النهب على هذه الشاحنات، موضحًا أنه يمكن إجراء بعض الترتيبات مع المنظمات الأممية مع الكثير من الأطراف لضمان دخول الشاحنات بأمان إلى مخازن الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية.