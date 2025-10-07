قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قتل 152 وأصاب 1050 واعتقل 1039 من طلبة وكوادر مدارس وجامعات الضفة الغربية خلال عامي الإبادة.

وأفادت معطيات نشرتها الوزارة على منصة "فيسبوك" أن "110 من طلبة المدارس قتلوا، وأصيب 781 واعتقل 393 خلال الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2025".

كما قتل 5 من الكوادر التعليمية وأصيب 23 آخرين، في حين تجاوز عدد المعتقلين أكثر من 198 كادرا، وفق الوزارة.

أما في الجامعات، فقد 37 طالبا حياتهم، وأصيب أكثر من 246 آخرين، فيما اعتقل 431 من الطلبة، و17 من الكوادر التعليمية,

كما طالت الاعتداءات الإسرائيلية المباني التعليمية، حيث جرى تدمير مدرستين واقتحام عدة مدارس وجامعات خلال العامين الماضيين.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا وتهجير أكثر من 50 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.