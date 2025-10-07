إكسترا نيوز: أجواء إيجابية في اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

قالت منة فاروق، موفدة قناة إكسترا نيوز إلى شرم الشيخ، إن اليوم الثاني من المفاوضات بين وفدي حماس وإسرائيل يشهد أجواء إيجابية.

وأضافت خلال مداخلة على القناة، أن استمرار اللقاءات ليوم ثانٍ يُعد بادرة أمل كبيرة نحو تحقيق تقدم حقيقي في مسار التهدئة.

وأوضحت أنَّ المباحثات تجري برعاية مصرية قطرية، ضمن إطار خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري كمرحلة أولى، تليها مراحل تشمل إدخال المساعدات الإنسانية وتبادل المحتجزين وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشارت إلى أن حماس تطالب باستدامة دخول 400 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، بينما تسعى الوساطة المصرية لضمان تنفيذ اتفاق شامل يبني الثقة بين الطرفين.

ولفتت إلى أن الوفد الأمريكي قد ينضم لاحقًا بعد التوافق على التفاصيل الفنية، مؤكدة أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة التالية من المفاوضات.