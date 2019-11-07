«في غرفة العنكبوت» تفوز بجائزة الأدب العربي بباريس

فازت رواية "في غرفة العنكبوت" للكاتب الروائي محمد عبد النبي، في طبعتها الفرنسية، من ترجمة «جيل جوتييه» بجائزة الأدب العربي، التي يقدمها معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت لجنة التحكيم برأسة «بيير ليروي»، والتي اختارت الرواية بالإجماع في كلمتها: "إنها كتابة جريئة بأسلوب قوي وحازم يغرق القارئ في قلب المحرمات في المجتمع المصري والعربي، هذه رواية يمكن أن تكون قصيدة للتسامح والإنسانية»

وتتناول رواية في غرفة العنكبوت للكاتب محمد عبد النبي حياة المثليين وعوالمهم الغامضة لتخترق هذة المنطقة الشائكة، من خلال هاني بطل الرواية، الذي قضى شهورا بالسجن لاتهامه بممارسة الشذوذ، ويخشى مواجهة العالم والفضيحة ليسجن نفسه في غرفة فندق يرافقة عنكبوت صغير ليحكي على الورق حكايته.

وتعد الرواية مبنية على أحداث حقيقية معروفة إعلاميا بقضية (كوين بوت)، وقد استمد الكاتب شخصياته وخطوط الرواية العريضة مما نشرته (Human Rights Watch) على لسان المتهمين بالقضية.

و«في غرفة العنكبوت» صدرت لأوّل مرة عام 2017 عن دار العين للنشر في القاهرة، وحصدت جائزة ساويرس الثقافية، ووصلت للقائمة "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2017.

جدير بالذكر أن محمد عبد النبي: روائي ومترجم مصري، حائز على جائزة ساويرس الثقافية للرواية في دورتها التاسعة، وهو مؤسس ورشة «الحكاية وما فيها» المهتمَّة بتطوير مهارات الكتابة الأدبية.

وصدر له رواية «أطياف حبيسة»، «وردة للخونة» «بعد أن يخرج الأمير للصيد» «شبح أنطون تشيخوف» «كما يفعل السيل بقرية نائمة»، وترجم عدد من الاعمال الادبية منها: «ظلال شجرة الرمان» لطارقي علي البريطاني من أصل باكستاني، ورواية «اختفاء» لهشام مطر البريطاني من أصل ليبي، والرواية المصوَّرة «فلسطين» للكاتب والرسام جو ساكو.

وله إصدارات أخرى مُعَدَّة عن نصوص سابقة، منها: «30 حكاية لا تنسى: من قصص الأطفال العالمية»، فضلًا عن متابعته النشر الورقي والإلكتروني، في عديد من الصحف والدوريات، مثل: «أخبار الأدب»، و«الثقافة الجديدة»، و«البديل»، و«موقع الكتابة»، وله حاليًّا مقال أسبوعي يُنشر كل يوم أربعاء في «مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» يقدِّم فيه سلسلة متميِّزة من الأفكار والتمارين حول فنون الكتابة والسرد، تحت عنوان: «الحكاية وما فيها».