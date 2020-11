ميشيل أوباما: فوز بايدن وهاريس يعيد الكرامة والكفاءة للبيت الأبيض

أعربت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن سعادتها بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس كأول امرأة سوداء هندية أمريكية، بالانتخابات.

وقالت خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «الفوز يأتي لاستعادة بعض الكرامة والكفاءة والقلب إلى البيت الأبيض، بلدنا في حاجة ماسة إليه».

وتابعت: «شكراً لكم جميعاً الذين بذلتم كل آمالكم، وتصميمكم على هذه الديمقراطية على مدى السنوات الأربع الماضية بتسجيل الناخبين، وإحضارهم إلى صناديق الاقتراع وإطلاع الناس».

وأردفت: «بعد أن نحتفل - يجب علينا جميعًا أن نتوقف لحظة بعد كل ما مررنا به - لنتذكر أن هذه مجرد بداية، إنها الخطوة الأولى».

I’m beyond thrilled that my friend @JoeBiden and our first Black and Indian-American woman Vice President, @KamalaHarris, are headed to restore some dignity, competence, and heart at the White House. Our country sorely needs it. pic.twitter.com/yXqQ3tYRoa