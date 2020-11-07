ميشيل أوباما: فوز بايدن وهاريس يعيد الكرامة والكفاءة للبيت الأبيض

أعربت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن سعادتها بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس كأول امرأة سوداء هندية أمريكية، بالانتخابات.

وقالت خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «الفوز يأتي لاستعادة بعض الكرامة والكفاءة والقلب إلى البيت الأبيض، بلدنا في حاجة ماسة إليه».

وتابعت: «شكراً لكم جميعاً الذين بذلتم كل آمالكم، وتصميمكم على هذه الديمقراطية على مدى السنوات الأربع الماضية بتسجيل الناخبين، وإحضارهم إلى صناديق الاقتراع وإطلاع الناس».

وأردفت: «بعد أن نحتفل - يجب علينا جميعًا أن نتوقف لحظة بعد كل ما مررنا به - لنتذكر أن هذه مجرد بداية، إنها الخطوة الأولى».

I’m beyond thrilled that my friend @JoeBiden and our first Black and Indian-American woman Vice President, @KamalaHarris, are headed to restore some dignity, competence, and heart at the White House. Our country sorely needs it. pic.twitter.com/yXqQ3tYRoa — Michelle Obama (@MichelleObama) November 7, 2020

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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