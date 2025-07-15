 السويد تعتزم المساهمة في خطط جديدة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يوليه 2025 4:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السويد تعتزم المساهمة في خطط جديدة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 4:18 م

قال وزير الدفاع السويدي بول يونسون إن بلاده تعتزم المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتزويد كييف بأسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت عبر حلف شمال الأطلسي.

وذكر الوزير في تعليق أرسله عبر البريد الإلكتروني لرويترز "نرحب بالقرار الأمريكي بشأن إمكانية زيادة العقوبات على روسيا وتمهيد الطريق لتسليم صواريخ باتريوت وأنظمة أسلحة أخرى إلى أوكرانيا".

وقال "السويد سوف تساهم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الدعم.

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