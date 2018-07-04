فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا غدا الاثنين

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية غدا الاثنين.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إن الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حتى يوم 22 نوفمبر الجاري والترشح للانتخابات البرلمانية حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المفوضية استلمت كافة التعديلات الفنية التي طُلبت من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لتأمين جميع المراكز الانتخابية.

وقال: "استلمنا التعديلات الفنية من مجلس النواب" مستثنياً من ذلك التعديلات ذات الطابع السياسي التي قال السايح بخصوصها "إن المفوضية ليست ذات شأن بها".