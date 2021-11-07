سفير تونس بالقاهرة: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يتقدم نحو العالمية

أعرب السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، عن سعادته لتواجده في الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المقام فعالياته حاليا بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن المهرجان استطاع أن يتقدم في اتجاه العالمية ويكون لديه مكانه وسط المهرجانات المسرحية في العالم العربي والدولي.

وقال سفير تونس، خلال الاحتفالية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات الاحتفاء بالمسرح التونسي ورموزه وفنانيه: "أردت أن أوكد أن الاحتفال الخاص بتونس والمشاركة بثلاث فرق مسرحية من تونس في ظل الظروف الاقتصادية والصحية، هو تأكيد على الاحتفال بعام الثقافة التونسية - المصرية الذي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "أود أن أشير بأهمية المشاركة التونسية في المهرجان، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير من دولة تونس بالثقافة والسياسة بين الدولتين، والتأكيد على عمق الروابط التي تجمع تونس ومصر والتي انطلقت منذ زمن بعيد من الدولة الفاطمية مرورا ببيرم التونسي وابن خلدون وأبو زيد الهلالي ليومنا هذا".

جدير بالذكر أن تونس تحل ضيفا شرفيا للدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتشارك بعروض مسرحية داخل مسابقات المهرجان، وتستمر الفعاليات حتى يوم 11 نوفمبر الجاري، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان القدير محمد صبحي، وتقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، برئاسة المخرج مازن الغرباوي.