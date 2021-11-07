أبو الغيط يستنكر بأشد العبارات محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي

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أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره بأشد العبارات المحاولة الدنيئة لاستهداف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي فجر اليوم، مضيفا أن العدوان الذي تعرض له منزل رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة إنما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي، إنما يؤكد مجددا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون.

وأعرب المصدر عن الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والعودة به إلى الخلف.

وأكد المصدر على مواصلة الجامعة العربية دعمها للدولة العراقية والشعب العراقي ووقوفها معه لعبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام وأمان، متمنيا للعراق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار.