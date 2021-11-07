استطلاع رأي: واحد من كل 15 نائب بريطاني محافظ يعتبر تغير المناخ خرافة

أظهرت نتائج استطلاع للرآي أجرته شركة " سافانتا كومريس" لاستطلاعات الرأي، لصالح صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن واحد من كل 15 نائبا بريطانيا محافظا يعتبر تغير المناخ "خرافة".



ووجد الاستطلاع الذي شمل عينة قوامها 100 عضو من أعضاء البرلمان البريطاني من حزبي العمال والمحافظين، أن الشكوك حول ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثير النشاط البشري لا تزال قوية نسبيا بين السياسيين من حزب المحافظين.



ووصف 5% من المحافظين، ظاهرة تغير المناخ، والتي تجتمع حاليا دول العالم لبحث حلول لها في قمة المناخ بجلاسكو، بـأنها "خرافة".



وقال 9% من نواب حزب المحافظين -عينة الدراسة-، إنهم لا يتقبلون فكرة أن هناك إجماعا علميا على النشاط البشري الذي يتسبب في تغير المناخ.



كما رأى أيضًا 37% من النواب عن حزب المحافظين أن زيادة وتيرة وشدة الظواهر الجوية العالمية ليست نابعة من تغير المناخ، على الرغم من الاتفاق بين العلماء على أن التأثيرات يمكن رؤيتها بالفعل على أرض الواقع.



كما وجد الاستطلاع أن هناك تشاؤم بشأن فرص قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26" في جلاسكو في إحداث التغييرات اللازمة للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.



ووجد الاستطلاع أن نصف أعضاء البرلمان (51%)، بينهم 69% من أعضاء حزب العمال، يعتقدون أن القادة سيفشلون في تحقيق هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.



كما قالت منظمة "أصدقاء الأرض" (منظمة بيئية) إن الاستطلاع أظهر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "فشل في إقناع أعضاء حزبه" بالإجماع العلمي بشأن أزمة المناخ.



بدوره، قال زعيم حزب الخضر البريطاني، أدريان رامزي، لصحيفة "الإندبندنت" إنه "من المقلق للغاية لرؤية مثل هذا الإنكار لأزمة المناخ" في حزب المحافظين.