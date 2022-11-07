طالبت رئيسة تنزانيا سامية حسن، بمواءمة أسعار الكربون عالميًا لتوفير الموارد، منوهة إلى أن الدول النامية تفتقد للمعارف التكنولوجية، والموارد المالية، ولديها قدرات علمية محدودة.



وأضافت في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين: «مع كل تلك القيود والمحدودية هذا الجزء من العالم عليه أن يختر ما بين الحياة وموت، هل لدينا خيار؟ إلا إذا تحركنا معًا».



وحثت البلدان المتقدمة، لاسيما مجموعة العشرين، على تنفيذ فعال لنقل التكنولوجيا، وإطلاق العنان للتمويل المناخي.



ودعت رئيسة تنازنيا، العالم المتقدم، إلى زيادة طموحات المساهمة الوطنية، لوقف انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل تركيز ثاني أكسيد الكربون.



وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.



واليوم الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.



وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.



كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسي في عدد منها بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.