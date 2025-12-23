اعتقال الناشطة السويدية جريتا تونبرج خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

قالت جماعة "ديفيند آور جوريز" أو "دافعوا عن محلفينا"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا، اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت الناشطة السويدية جريتا تونبرج في لندن خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين.

ولم ترد الشرطة على الفور على طلب من وكالة رويترز لتأكيد الأمر.

وقالت الجماعة إنها اعتُقلت بموجب قانون الإرهاب خلال مظاهرة لحركة "سجناء من أجل فلسطين" أمام مقر شركة أسبن للتأمين في العاصمة البريطانية.

اكتسبت جريتا تونبرج شهرتها العالمية كواحدة من أشهر الناشطين في مجال مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري في العالم، ونسب إليها الفضل في رفع مستوى الوعي العام، وخاصة بين الشباب. وشكلت الحرب الإسرائيلية الانتقامية على قطاع غزة، مرحلة فارقة في مسيرتها، فقد تحولت من المناخ إلى دعم الشعب الفلسطيني دون توقف، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وكانت تونبرج قد شاركت في أسطول كسر الحصار عن غزة، حيث كتبت في منشور على "إنستجرام": "في 31 أغسطس، نطلق أكبر محاولة على الإطلاق لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، بعشرات القوارب التي تبحر من إسبانيا. سنلتقي بعشرات أخرى في 4 سبتمبر تبحر من تونس وموانٍ أخرى. كما نحشد أكثر من 44 دولة في مظاهرات وفعاليات متزامنة لكسر التواطؤ، تضامناً مع الشعب الفلسطيني".