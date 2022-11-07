الأمم المتحدة: غرق 28 مهاجرا إفريقيا قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، غرق 28 مهاجرا من القرن الإفريقي قبالة سواحل اليمن، بينهم ثلاثة تم العثور على جثثهم.

وأوضحت المنظمة الأممية في بيان، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أن 28 مهاجرا على الأقل من القرن الإفريقي يُعتقد أنهم في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قاربهم في 30 أكتوبر الماضي قبالة سواحل اليمن.

وأضاف البيان أن المنظمة الدولية للهجرة تحققت من أن خفر السواحل اليمني قد انتشل حتى الآن ثلاث جثث، ويواصل البحث عن الباقين.

ونقل البيان الأممي عن شهود عيان قولهم إن القارب غادر جيبوتي لعبور مضيق باب المندب(جنوب غربي اليمن) متجهاً إلى نقطة نزول بارزة في اليمن في منتصف الليل.