وزير الخارجية العراقي يعرب عن تفاؤله بنجاح الحكومة الجديدة

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، عن تفاؤله بنجاح الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بسبب توفر الدعم السياسيّ وأرتفاع المُستوى الاقتصاديّ والماليّ في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسين مع الممثل الأعلى للشُؤُون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الإتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، في العاصمة الإماراتيَّة أبوظبي على هامش مُشارَكته في أعمال الدورة الـ13 لمُنتدى صير بني ياس، الذي يعقد بتنظيم من وزارة الخارجيَّة والتعاون الدولي الإماراتيَّة.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية العراقي عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الإثنين، قدم الوزير حسين لبوريل مُوجزاً عن تطورات العمليَّة ‎السياسيَّة في العراق وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة.

‎كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ ودوله وبما يخدم المصالح المُشترَكة، ومُناقشة انعقاد الحوار العراقيّ- الأوروبيّ، والذي من المتوقع أنَّ يعقد مطلع العام المُقبل.

‏‎كما تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك بالإضافة إلى المُستجدّات على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.