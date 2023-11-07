قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة ضد الحجر والبشر على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن 1000 شهيد ارتقوا في يوم واحد (الاثنين)، واصفا ذلك بالأمر اللا معقول أمام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ونوه بأن الاحتلال يريد إخلاء مقومات الحياة بشكل كامل من قطاع غزة، متحدثا عن أسرا كثيرة تضطر لغلي المياه والليمون لإشباع أطفالهم جراء الوضع المأساوي في غزة.

وأشار إلى أنّ إسرائيل استخدمت سلاح الوقود ضمن سياسة العقاب الجماعي، ما أدّى لخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، ومن ثم عدم القدرة على مداواة الجرحى.

ولفت إلى أنّ 5% من الطاقة الموجودة في قطاع غزة، تعتمد على الخلايات الشمسية، موضحا أنّ العجز في الكهرباء قبل العدوان الإسرائيلي كان يبلغ 40%، ما قاد للجوء إلى الخلايا الشمسية في المستشفيات ومنشآت خدمية مثل محطات المياه، إلا أن كل ذلك يُستهدف من قِبل جيش الاحتلال.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.