الصليب الأحمر: استهداف قافلة مساعدات في غزة وإصابة سائق

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قالت الجمعية الدولية للصليب الأحمر، إن إحدى قوافلها التي تحمل إمدادات طبية تعرضت لإطلاق نار في مدينة غزة.

وذكرت الجمعية، أن اثنين من خمس شاحنات بالقافلة لحقت بهما أضرار اليوم الثلاثاء، وتعرض سائق لإصابات طفيفة.

وأضافت الجمعية الدولية للصليب الأحمر، أن القافلة كانت تتجه إلى مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر ومواقع أخرى.

وقال وليام شومبورج رئيس مكتب اللجنة الدولية في غزة: "ليست هذه بالظروف التي يمكن فيها أن تعمل طواقم (المنظمات) الإنسانية. نحن هنا لجلب مساعدة عاجلة للمدنين المحتاجين. ونؤكد أن توصيل المساعدة الحيوية إلى المنشآت الطبية التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة ضمن حملتها للقضاء على حركة حماس، بعد شهر من شن مقاتلي الحركة هجوما مباغتا على مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.