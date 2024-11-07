فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة يثير مخاوف بشأن تجريد موظفين حكوميين من الحماية

مع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من نهاية ولايته الأولى، أصدر أمراً تنفيذياً بإعادة تصنيف موظفين في الخدمة المدنية الذين تعتبر وظائفهم غير حزبية، وتحويلهم إلى موظفين معينين سياسياً، مما يجعلهم عرضة للفصل.

لم يكن لهذا القرار تأثير كبير، إذ ألغى الرئيس جو بايدن الأمر بمجرد توليه منصبه بعد بضعة أشهر.

ومع احتمالية عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكن أن يتكرر هذا السيناريو في ولايته الثانية، حيث تعهد موقع حملته على الإنترنت "بإزالة البيروقراطيين المارقين"، وسحب حماية العاملين في الخدمة المدنية التي كانت قائمة منذ أكثر من 140 عاماً، وفقاً لموقع الشرق الإخباري.

وقالت الأستاذة جيسيكا ليفينسون من كلية الحقوق بجامعة Loyola الأمريكية: "نحن نتحدث عن أشخاص يعملون في مجالات مختلفة، من الأمن القومي إلى المتنزهات الوطنية".

وأضافت لشبكة CNN الأمريكية: "الفكرة هي أنه يجب توظيفك وترقيتك والاحتفاظ بك على أساس الجدارة، وليس على أساس الولاء للرئيس".

وتابعت: "في ولاية ترامب الأولى، قاوم الموظفون المدنيون في بعض الحالات تدخلات ترامب، لكن في الولاية الثانية قد يحاول استبدالهم بالموالين له".